Обама назвал Асада тираном, скидывающим бомбы на людей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Обама сказал сегодня в Нью-Йорке на общеполитической дискуссии в отношении мировых проблем в рамках 70-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

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«Многие призывают отказаться от идеалов ООН и вернуться к представлениям о том, что сильные принуждают слабых и порядок устанавливается путем применения силы. Согласно такой логике нам надо поддерживать такого тирана, как Башар Асад, который скидывает бомбы на мужчин, женщин, детей», - заявил Обама.

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Накануне сообщалось, что министр иностранных дел Сирии Валид аль-Муаллем допускает возможность обращения руководства страны к Москве с просьбой ввести войска.

В ответ в Кремле прокомментировали возможность военной операции в Сирии. Россияне заверили, что готовы рассмотреть запрос сирийских властей о вооруженной помощи в борьбе с ИГИЛ, в случае, если такой запрос поступит.