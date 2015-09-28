Обама рассказал, как США будут защищать свои интересы, если дипломатия не сработает

Об этом он заявил в ходе своего выступления на 70-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

При этом он также отметил, что США незамедлительно используют свои вооруженные силы в одностороннем порядке, если встанет вопрос о защите страны или союзников.

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«Наша страна обладает могущественными вооруженными силами, и мы не замедлим в плане защиты своих союзников, друзей, односторонним образом путем применения силы тогда, когда это потребуется», - сказал Обама.

Как сообщал УНИАН, Обама на полях Генассамблеи ООН должен встретиться с Путиным.