Обама рассказал, как США будут защищать свои интересы, если дипломатия не сработает
18:06, 28 сентября 2015Политика
5009 0
Президент Барак Обама заявил, что у США есть силы для защиты интересов, если не сработает дипломатия.
У США есть силы для защиты интересов, если не сработает дипломатия / REUTERS
Об этом он заявил в ходе своего выступления на 70-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
При этом он также отметил, что США незамедлительно используют свои вооруженные силы в одностороннем порядке, если встанет вопрос о защите страны или союзников.
Читайте такжеПолет - нормальный: Путин благополучно долетел до Нью-Йорка (видео)
«Наша страна обладает могущественными вооруженными силами, и мы не замедлим в плане защиты своих союзников, друзей, односторонним образом путем применения силы тогда, когда это потребуется», - сказал Обама.
Как сообщал УНИАН, Обама на полях Генассамблеи ООН должен встретиться с Путиным.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter