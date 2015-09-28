Не хватает денег для спасения жизней: Пан Ги Мун заявил, что план по Украине профинансирован на 39%

Об этом открывая 70-юу Генассамблею ООН заявил Генсек организации Пан Ги Мун.

Он отметил, что у организации не хватает денег для того, чтобы спасать достаточное количество человеческих жизней.

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"У нас недостаточно денег для того, чтоб спасать достаточное число человеческих жизней, у нас только половина того, чтоб помочь народу Ирака, Южного Судана и Йемена. И только треть для Сирии. Наш ответный план для Украины финансирован на 39%. А призыв по Гамбии, где каждый четвертый ребенок страдает от задержки в росте, пока не встретил никакой ответной реакции", - сказал Генсек ООН.

Он отметил в который раз, что вооруженный конфликт в Украине так и многие другие в мире должен быть решен исключительно мирным путем.