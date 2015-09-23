Путину не удастся превратить Донбасс во второе Приднестровье или Нагорный Карабах – Климкин
Превратить Донбасс во второе Приднестровье или Нагорный Карабах Путину не удастся.
Об этом на телеканале новостей "24" заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Донбасс заморозить по определению нельзя. Поскольку, во-первых, с точки зрения объема Донбасса, с точки зрения природы того, что там происходит, а это классическая агрессия ... Ее можно называть гибридной войной, полугибридной войной - можем играть со сроками бесконечно, но это агрессия. Это принципиально отличается от Приднестровья, принципиально отличается от Карабаха", - отметил министр.
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По его словам, боевики полностью подчинены Кремлю и выполняют все указания Кремля.
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"У боевиков нет никакой стратегии. Я уверен, что у них нет и тактики. Сейчас вся система управляется из Москвы. Полностью управляется. До вот таких деталей", - добавил Климкин.