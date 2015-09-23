Путину не удастся превратить Донбасс во второе Приднестровье или Нагорный Карабах – Климкин

Об этом на телеканале новостей "24" заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Донбасс заморозить по определению нельзя. Поскольку, во-первых, с точки зрения объема Донбасса, с точки зрения природы того, что там происходит, а это классическая агрессия ... Ее можно называть гибридной войной, полугибридной войной - можем играть со сроками бесконечно, но это агрессия. Это принципиально отличается от Приднестровья, принципиально отличается от Карабаха", - отметил министр.

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По его словам, боевики полностью подчинены Кремлю и выполняют все указания Кремля.

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"У боевиков нет никакой стратегии. Я уверен, что у них нет и тактики. Сейчас вся система управляется из Москвы. Полностью управляется. До вот таких деталей", - добавил Климкин.