Bloomberg: Путин строго контролирует повстанцев в Украине, "замораживая конфликт"

Об этом пишут Илья Архипов и Степан Кравченко в своей статье «Путин строго контролирует повстанцев в Украине, «замораживая конфликт», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Президент России Владимир Путин, похоже, не хочет идти на риск расширения его конфликта с США и Европейским Союзом из-за Украины, сказали старшие чиновники- сепаратисты в интервью в этом месяце, что означает, что будущее повстанческих регионов больше будет похоже на Приднестровье, поддерживаемую Россией отделившуюся от Молдовы область, чья судьба до сих пор не решена даже спустя два десятилетия после прекращения столкновений.

«Всё постепенно, неуклонно движется к локализации этой территории», сказал Ходаковский, глава службы безопасности повстанцев, в своем офисе в сепаратистской столице Донецке. «То, что я вижу, это формирование второго Приднестровья».

Ходаковский и другие лидеры повстанцев заявили, что их покровители в Кремле отправляют самые понятные сигналы за многие месяцы, что они не хотят эскалации конфликта, по крайней мере, на данный момент. Вместо этого, они давят на сепаратистов, чтобы те ограничили нарушения прекращения огня и сосредоточились на превращении их импровизированной администрации в функционирующее правительство – с помощью подготовленных Москвой чиновников.

Сепаратисты в забытье

Лидеры повстанцев и люди, приближенные к Кремлю, заявили, что Москва стремится заморозить непростой статус-кво, избегая основной эскалации, в то время как разрешение конфликта кажется маловероятным. Это сделано, скорее всего, чтобы ослабить давление на ослабленную рецессией экономику России – и обеспечить некоторую передышку для Украины, а также – потому что Россия пытается сместить акцент на боевые действия в Сирии.

Сепаратисты остаются в подвешенном состоянии, отделенные от Украины, не достигшие своих целей. Уже после того, как прекращение огня соблюдается в последние недели лучше, чем когда-либо раньше, признаки войны медленно исчезают, и многие дорожные контрольно-пропускные пункт в настоящее время заброшены.

Замораживание конфликта равносильно признанию Кремлем того, что международное давление и украинское сопротивление сделали дальнейшую поддержку сепаратистов слишком дорогой. Вместо этого, Москва стремится использовать повстанческие регионы, чтобы сохранить давление на Украину.

Для США и Европы, тупиковая ситуация нуждается в целях восстановления украинского контроля. Такой исход будет отражать меру успеха политики санкций, как средства для оказания давления на Кремль, сказали западные дипломаты. Кремлевские инсайдеры говорят, что для Путина теперь главная цель – избегать какого-либо серьезного расширения этих ограничений.

«Минимальные потери»

«Для Путина важно выйти из этой ситуации с минимальными потерями», сказал Алексей Чеснаков, бывший кремлевский чиновник, который по-прежнему консультирует высших должностных лиц по стратегии в конфликте в Украине.

Непрочное соглашение о прекращении огня, достигнутое в феврале в Минске, возможно, будет продлено больше, чем на срок до конца года, на фоне медленного прогресса в направлении политического урегулирования, считают дипломаты и другие, близкие к переговорам.

«Обе стороны пытаются выиграть время», сказал Чеснаков, имея в виду Россию и Украину.

Многих в сепаратистских регионах не покидает надежда, что Россия может аннексировать их территорию, как это было в Крыму в прошлом году. Путин столкнулся с призывами «Заберите нас с собой» от некоторых жителей Донецкой области, когда он посещал Крым на прошлой неделе. Он ответил натянутой улыбкой. Отвечая на вопрос об этом эпизоде на следующий день, Путин сказал: «Это не вопрос, который можно решать на улице».

Местные жители демонстрируют некоторый скептицизм по поводу будущего самопровозглашенных республик, переходя на подконтрольные Украине территории, чтобы зарегистрировать брак и юридические документы.

Нет признаков отступления Москвы. Люди, знакомые с позицией России, говорят, что если бы Москва увидела угрозу для выживания сепаратистских анклавов, то, скорее всего, направила бы свои войска для их защиты, как – теперь это признают старшие должностные лица повстанцев – Россия сделала летом 2014 года. Россия отрицает отправку сил.

Бои утихают

На данный момент, приказ – строго ограничить стрельбу, сказал Ходаковский.

Лидер сепаратистов Захарченко умерил свою риторику и теперь говорит, что он стремится занять стратегический портовый город Мариуполь политическими средствами, а не силой.

У сепаратистов небольшой выбор. Россия, всегда доминирующая сила в регионе, методично ужесточала свой контроль всех ключевых аспектов в сепаратистских регионах.

Политические лидеры, которые не подчинялись, были заменены московскими кандидатами. Военные командиры, которые бросили вызов указаниям из Москвы, были заменены или убиты в загадочных инцидентах. Экономически, разоренные войной области почти полностью зависят от подпольных субсидий из России, сказали сепаратистские чиновники.

Публично российские чиновники говорят, что повстанческие власти независимы, и отрицают любую военную интервенцию. Они говорят, что поддержка ограничена гуманитарной помощью.

Предвыборное напряжение

Контроль Москвы может столкнуться с испытанием в ближайшие недели перед местными выборами в регионах, которые, как говорят США и ЕС, равносильны нарушению Минского соглашения, и должны быть отменены. Захарченко заявил, что голосование состоится.

Лидеры сепаратистов заявили, что указы из Москвы – не стрелять – терзают местных бойцов.

«Когда ребята приходят ко мне и спрашивают, как мы должны реагировать» на обстрелы с украинских позиций, «я должен объяснять им, что есть очень строгий приказ соблюдать прекращение огня», сказал Ходаковский.

Дисциплина не железная, сказал он. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщила, что нарушения режима прекращения огня были и со стороны повстанцев, и с украинской стороны.

Относительное перемирие привело к тому, что добровольцы из России вернулись домой в последние несколько месяцев, в результате чего их число сейчас составляет примерно 1500 в сравнении с пиком в 4000 человек в прошлом году, сказал Захарченко.

Вместо этого, Москва отправляет десятки подготовленных чиновников, чтобы помочь укрепить сепаратистские правительства, которые в настоящее время укомплектованы в основном любителями, сказал чиновник сепаратистов.

Разрушенная экономика

Их экономика в руинах, карликовые государства также почти полностью зависят от финансирования Москвы, сказали сепаратистские чиновники.

Ходаковский заявил, что Кремль настаивает на том, чтобы помощь не получала широкой огласки, чтобы не провоцировать критику со стороны США и Европы.

«Если мы не говорим об этом открыто», сказал он, «у населения складывается впечатление, будто Россия отвернулась от нас, и просто ведет какую-то игру, надеясь выйти из этой ситуации как можно легче».