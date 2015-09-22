Эксперт назвал причину, по которой в Кремле применяют ядерный шантаж против НАТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в докладе эксперта Майдана иностранных дел Алексея Куропятника на тему: «Эскалация ядерного противостояния США и России в контексте российско-украинской войны», который был презентован сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Угроза применения тактического ядерного оружия против НАТО показала, что РФ серьезно обеспокоена тем, что страны НАТО могут предоставить Вооруженным силам Украины современные средства ведения войны, в том числе не столько летальные, сколько нелетальные, в частности, средств управления огнем, закрытой связи, ведение логистики и тактической разведки», - говорится в докладе.

По словам докладчика, переход к ядерному шантажу России – это поиск политических гарантий от Запада для своего права творить произвол во внутренней политике и в странах «сферы влияния» на постсоветском пространстве.

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«Ядерный шантаж со стороны РФ следует рассматривать как проявление того, что российская сторона с позиции толпо-элитарной картины мира рассматривают войну в Украине исключительно как результат эскалации закулисной конфронтации между США/НАТО и РФ за неудачу интеграции России в евроатлантическую систему безопасности», - отмечают в Майдане иностранных дел.

«В этой модели мировоззрения народ Украины не рассматривается как сознательный субъект политического процесса, новое правительство Украины рассматривается как пешка между ядерными супердержавами. Это не означает для Украины потребность восстановить свой ядерный статус, однако свидетельствует о невозможности даже в средней перспективе обеспечить свою национальную безопасность во внеблоковом статусе», - считает Куропятник.

«Однако даже сейчас, когда реальные перспективы вступления Украины в НАТО и ЕС не просматриваются, политическая элита нашего государства должна создать и презентовать народу реалистичную модель построения в средней перспективе новой «неевропейской» (в смысле формального членства в ЕС и НАТО) модернизированной Украины западного образца», - считает он.

Также в докладе отмечается, что «скандал вокруг возможного размещения тактического ядерного оружия РФ в аннексированном Крыму и реакция на него на Западе указывает на то, что, несмотря на все ожидания, руководство РФ так и не чувствует себя достаточно уверенно в отношении нового статуса полуострова спустя полтора года после аннексии».