Военные США считают Россию главной ядерной угрозой для своей страны

Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на The Washington Times.

Один из претендентов на пост начальника штаба армии США, генерал Марк Милли, заявил на слушаниях в комитете Сената по делам вооруженных сил, что Россия представляет главную ядерную угрозу для его страны.

"Россия - единственная страна на планете, которая располагает ядерным арсеналом, способным уничтожить США", - сказал он.

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Также среди угроз генерал назвал Китай, Северную Корею, Иран и террористическую организацию "Исламское государство".

Другой претендент на тот же пост, генерал Джозеф Данфорд, также назвал РФ главной потенциальной угрозой для Вашингтона. Такого же мнения придерживается и генерал Пол Сельва, претендент на пост заместителя начальника штаба армии США.

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Кроме этого, в ходе слушаний генерал Милли высказался за поставки в Украину летального оружия.

"Я думаю, мы должны обдумать вопрос о поставках летального оружия (в Украину - ред). И я высказался бы "за" оборонительное летальное оружие", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос сенатора-республиканца Джона Маккейна.

Также Милли выступил за временное усиление присутствия сухопутных войск США в Европе на ротационной основе, так как это позволит успокоить союзников по НАТО, озабоченных действиями России.

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Ранее УНИАН сообщал, что в США кандидат на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов заявил, что считает разумным шагом предоставить Украине летальное оружие. Без такой помощи украинские войска не смогут «защититься от российской агрессии», заявил генерал Морской пехоты Джозеф Данфорд на слушании в комитете по делам силовых структур Сената относительно его утверждения на посту главного военного командующего США.