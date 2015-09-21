Блокада Крыма: на административной границе с полуостровом скопилось около 200 грузовиков

07:13, 21 сентября 2015
Политика
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Перед блокпостами активистов на административной границе с Крымом продолжают накапливаться грузовые автомобили. 

Фото УНИАН

Об этом сообщил пресс-секретарь главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Что касается очередей перед блокпостами активистов, то от 150 до 200 грузовых автомобилей в разных направлениях уже накопилось. Многие разворачиваются, многие не верили, что акция будет проводиться", - отметил Слободян.

Ранее Управление МВД Украины в Херсонской области уже заявляло, что ситуация на всех пропускных пунктах спокойная и контролируемая.

Административная граница Украины с временно оккупированной территорией АР Крым полностью заблокирована для грузового транспорта. Инициаторы акции по блокированию админграницы – крымские татары – вместе с общественными активистами перекрыли все КПВВ примерно в 12:00 воскресенья.

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Как сообщал УНИАН, крымские татары и активисты с 12:00 20 сентября начали бессрочную акцию по блокаде полуострова со стороны материковой Украины, которая заключается в недопущении грузового транспорта в Крым.

По информации координационного совета акции, через административную границу будут беспрепятственно пропускаться пешеходы и легковой транспорт.

Ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Чубаров не исключил, что вслед за "продуктовой блокадой" Крыма, оккупированного Россией, крымские татары будут добиваться прекратить поставки электроэнергии на полуостров.

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