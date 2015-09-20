Граница с Крымом закрыта для грузовиков

20:09, 20 сентября 2015
Общество
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Административная граница Украины с временно оккупированной территорией АР Крым полностью заблокирована для грузового транспорта.

Ayder Muzhdabaev

Как сообщает корреспондент УНИАН, заблокированы все три контрольных пункта вьезда-выезда: "Каланчак", "Чаплынка" и "Чонгар". Инициаторы акции по блокированию админграницы – крымские татары – вместе с общественными активистами перекрыли все КПВВ примерно в 12:00.

Лидер крымских татар Рефат Чубаров вместе с представителями меджлиса, а также руководством УМВД Украины в Херсонской области посетили все три пункта. Чубарова также сопровождают народные депутаты Игорь Луценко и Владимир Парасюк. Активисты общаются с водителями, которые ждут в очередях возможности проехать в Крым, и  пытаются убедить их уехать с КПВВ.

"Собственники этих фур отправляли машины на Крым, зная о том, что мы будем блокировать границу. Сейчас эти грузовики стоят в километровых пробках, пускай разворачиваются и возвращаются обратно. Мы не позволим больше наживаться на крови наших собратьев и делать деньги на их жизнях", - заявил Чубаров, общаясь с активистами возле КПВВ "Каланчак".

Возле этого пограничного поста растянулась двухкилометровая пробка, более чем 100 грузовиков не могут пройти рубеж. Аналогичная ситуация сложилась на КПВВ "Чаплынка": водители не могут уехать, поскольку процедура таможенного оформления грузов уже почти у всех пройдена.

"На контрольных пунктах очереди, но с блокадой это не связано", - утверждает полковник Анатолий Федорчук, начальник Херсонского погранотряда.

"Сопредельная сторона медленно работает, из-за этого мест в нейтральной зоне не осталось. Поэтому мы не можем пропустить грузовой транспорт – ему негде стать", - отметил он. 

В то же время проезд на территорию самого КПВВ заблокировали около 50 представителей "Правого сектора".

Водители грузовиков в замешательстве:  все документы у них в порядке, но очереди на границе, а  теперь и полная блокада КПВВ делают дальнейшее движение невозможным.

"Возвращаться обратно – это значит не просто потерять огромные деньги. Это фактически нереально, потому что не выйдет даже развернуться. Что нам делать в этой ситуации – я пока не понимаю", - комментирует ситуацию водитель из Чернигова, Юрий.

Сотрудники Госпогранслужбы Украины, которые несут службу на украинских блокпостах, утверждают, что у них нет законных оснований не пускать транспорт в Крым. При этом действиям активистов, блокирующих КВПП, пограничники не препятствуют.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Азово-Черноморского регионального управления Госпограслужбы Украины, в течение дня в "Чаплынке" успели пропустить 10 грузовых автомобилей, еще 125 машин ожидают своей очереди. В "Каланчаке" оформились и проехали украинскую админграницу 15 транспортных средств, 115 – еще в очереди. На "Чонгаре" очередей нет. Пограничники отмечают, что все эти авто приехали на пункты задолго до начала акции по блокированию и стоят в очереди не менее трёх дней.

Сейчас на пунктах вьезда-выезда продолжают собираться представители патриотических общественных организаций Херсонской области: ДУК "Правого сектора", Скадовская Самооборона, представители батальона "Херсонская чайка" и даже "Кулинарная сотня". Правопорядок обеспечивает милицейский батальон спецназначения "Херсон" и сотрудники Госавтоинспекции.

"Я не могу точно сказать, сколько продлится акция. Сколько понадобится, столько и будем стоять. Волонтеры привезли все необходимое, начиная от кариматов и  палаток, и заканчивая бутербродам и термосами с чаем и кофе. Мы готовы стоять здесь столько, сколько понадобится, и пока мы здесь, ни один делец не заработает на нас и наших собратьях ни копейки", заявляет лидер крымско-татарского движения Рефат Чубаров.

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Как сообщал УНИАН, крымские татары и активисты сегодня с 12:00 начали бессрочную акцию по блокаде полуострова со стороны материковой Украины, которая заключается в недопущении грузового транспорта в Крым.

По информации координационного совета акции, через административную границу будут беспрепятственно пропускаться пешеходы и легковой транспорт.

Ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Чубаров не исключил, что вслед за "продуктовой блокадой" Крыма, оккупированного Россией, крымские татары будут добиваться прекратить поставки электроэнергии на полуостров.

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