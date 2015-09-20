Активисты перекрыли дорогу в Крым возле пункта пропуска "Каланчак"

Как передает корреспондент УНИАН, прямо сейчас "Самооборона" Скадовска перекрыла дорогу в 6 километрах от контрольного пункта въезда-выезда "Каланчак". Активисты не пропускают грузовой транспорт ни в Крым, ни в обратном направлении. "Мы не пропустим ни одну грузовую машину. Эти делки делают свой бизнес, пока наши парни стоят в окопах", - заявил сотник скадовской "Самообороны" Владимир Куриков.

Активисты ходят по пешеходному переходу, блокируя тем самым движение по проезжей части.

На месте присутствуют сотрудники ГАИ и Госпогранслужбы, но в происходящее не вмешиваются.

В данный момент активисты ожидают приезда представителей Меджлиса во главе с Рефатом Чубаровым и Мустафой Джемилевым.

Также ожидается приезд руководства УМВД Херсонской области.

Вместе с крымскими татарами активисты будут координировать свои дальнейшие действия.

По информации координационного совета акции, через административную границу будут беспрепятственно пропускаться пешеходы и легковой транспорт.

В первый день блокирования админграницы с оккупированым Крымом примут участие по меньшей мере тысяча человек, заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. "Думаю, что сегодня будет как минимум около тысячи. Это из тех, о которых мы знаем. Мы закрываем ровно в 12 часов дня все 3 направления: Каланчак, Чаплинку и Чонгар", - сообщил глава Меджлиса на митинге перед началом акции, передает РБК-Украина.

Читайте такжеПеред началом блокады аннексированного Крыма в Чонгаре провели митингТакже глава Меджлиса сообщил, что блокада будет проходить в 3 этапа. "Акция начата. Акция на первом этапе. Будут второй и третий этапы. По срокам, формам мы будем советоваться со всеми, кто сюда пришел, штабом, с представителями Меджлиса", - заявил Рефат Чубаров. Он отметил, что следующие этапы будут зависеть от многих факторов.

Он также призвал Кабмин решить вопросы создания продуктовых хабов возле админграницы с оккупированным Крымом на стороне материковой Украины. По словам главы Меджлиса, это позволит работать предпринимателям прозрачно, и деньги будут оставаться в Украине, в частности, в Херсонской области.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября лидеры крымских татар заявили, что намерены начать блокаду административной границы с оккупированным Россией Крымом, чтобы не допустить ввоза украинских товаров на территорию полуострова.