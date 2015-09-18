Чубаров: за "продуктовой блокадой" оккупированного Крыма может последовать энергетическая

Об этом он заявил в ходе заседания координационного совета 18 сентября в Генической райгосадминистрации Херсонской области, сообщает Крым.Реалии.

Чубаров рассказал, что на недавних переговорах с президентом Украины Петром Порошенко, затрагивал вопрос, что вместе с блокадой Крыма, будет поставлен вопрос о прекращении поставки электроэнергии на оккупированную территорию.

«Оккупанты не будут на первое время переосмысливать свои действия против нас. Но потом есть октябрь. Мы вчера четко сказали президенту, что, если они не будут никаким образом придерживаться прав человека, то мы не знаем, зачем мы будем им поставлять электроэнергию», – подчеркнул Чубаров.

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На уточняющий вопрос Крым.Реалии, когда будет выдвигаться требование о прекращении поставок электроэнергии в Крым, глава Меджлиса ответил, что об этом пока говорить рано.

«Может они (оккупанты - ред.) завтра уйдут из Крыма, через Керченский пролив», – сказал он.

На заседании координационного совета принято решение выделить место для проведения акции. Там будут установлены палатки, подведено электричество, организована санитарная зона и уборка мусора, обеспечен подвоз воды и работа спасателей, скорой помощи, милиции, сотрудников СБУ и военных.

Ранее херсонская милиция сообщила, что установит для активистов, которые будут блокировать въезд грузовиков в аннексированный Крым, палатки и туалеты.

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Ранее УНИАН сообщал, что народный депутат от "Блока Петра Порошенко", председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что акция крымских татар по блокировке административной границы с Крымом начнется 20 сентября в 12.00.

По его словам, такое решение принято в знак протеста против системных репрессий против жителей Крыма со стороны оккупационных властей и против "неудачных действий украинского правительства, которые вызывают проблемы с перемещением".