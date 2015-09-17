Мосийчук требует от Авакова назвать заказчика теракта, совершенного под Радой 31 августа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Мосийчук сказал в комментарии журналистам.

“Мне доподлинно известно, что один из заказчиков взрыва (гранаты) и теракта под Верховной Радой был в Администрации президента 30 августа”, - сказал депутат.

“Я требую от министра внутренних дел Арсена Авакова, которому также это известно, обнародовать фамилию этого человека, задержать этого человека и выяснить, с кем и о чем 30 августа разговаривал этот человек в Администрации президента, и почему на следующий день произошел террористический акт под Верховной Радой”, - отметил Мосийчук.

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На неоднократные вопросы журналистов, о ком именно идет речь, Мосийчук отказался называть фамилию, лишь отметил, что если Аваков не озвучит эту фамилию, то он все-таки это сделает.

Позже Мосийчук снова вышел к журналистам и заявил, что 30 августа в Администрации президента был представитель ВО “Свобода” Игорь Кривецкий.

“Я ознакомился с результатами голосования - за мой арест голосовали “свободовцы”. И я снимаю с себя все аморальные моменты и заявляю, что Кривенко по кличке «Пупс» был на Банковой 30 числа”.

Потом он поправил себя, отметив: “Кривецкий по кличке «Пупс» - криминальный авторитет, который был на Банковой 30 числа перед терактом. Вот выясняйте и мудрите, кому был выгоден этот теракт”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 сентября, Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука.

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Справка УНИАН. 31 августа под Верховной Радой после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната.

Погибли трое бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

По данным силовиков, митинг под ВР был организован партией «Свобода», Радикальной партией, другими организациями.

В тот же день был задержан экс-боец спецбатальона МВД “Сич” Игорь Гуменюк по подозрению в том, что он бросил боевую гранату в правоохранителей. 2 сентября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Гуменюку в виде ареста сроком на два месяца.

Также за участие в беспорядках были задержаны еще 17 человек.