Ляшко заявил о политической расправе над его фракцией после согласия Рады на арест Мосийчука

Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает корреспондент УНИАН.

Он подчеркнул: “Я знаю, что команду фальсифицировать уголовные дела против меня и других народных депутатов дал лично Петр Порошенко”.

Ляшко выразил удивление, почему Игорь Мосийчук не был задержан во время того, как он брал взятку, если он ее брал. На реплику журналистов по поводу того, что он на то время был народным депутатом и пользовался депутатской неприкосновенностью, Ляшко напомнил, что согласно законодательству, депутата можно задержать на месте преступления “на три часа”.

Лидер Радикальной партии отметил, что «когда увидел это видео, то сам был в шоке». «Я не могу пока по этому поводу ничего сказать. Я не могу сказать - виноват Мосийчук, или не виноват, брал он деньги или не брал деньги. Я не судья. Если есть справедливый суд, то пусть он разберется», - добавил Ляшко.

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По его словам, если Мосийчук совершил преступление, “если есть доказательства, то пусть господин Мосийчук за это отвечает”.

Ляшко убежден, что Мосийчук будет сегодня арестован, как только он попытается выйти из помещения ВР.

В настоящее время проходит заседание фракции Радикальной партии, в котором принимает участие и депутат Мосийчук.

Как сообщал УНИАН, сегодня парламент дал согласие на привлечение к уголовной ответственности и арест народного депутата от фракции Радикальная партия Игоря Мосийчука.

Перед этим в сессионном зале генеральный прокурор Виктор Шокин передал председателю Верховной Рады Владимиру Гройсману соответствующее представление.

На заседании ВР было продемонстрировано видео с участием Мосийчука, которое было снято скрытой камерой. На видео речь шла о возможности решения определенных вопросов за деньги.

Перед тем как продемонстрировать видео, Шокин отметил, что Генеральная прокуратура расследует уголовное производство по фактам совершения тяжких и особо тяжких преступлений одним из народных депутатов Украины. Он отметил, что в ходе расследования были проведены следственно-розыскные действия и собраны доказательства, подтверждающие вину депутата.

Сам Мосийчук эти обвинения отвергает и заявляет, что видео было смонтировано.