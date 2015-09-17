"Ни одной купюры у меня нет": Мосийчук заявил, что обнародованное ГПУ видео смонтированное

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в кулуарах ВР.

«Ни одной купюры у меня нет ... То, что генеральный прокурор воспользовался смонтированным видео, еще раз подтверждает, что они не могли закрыть меня за другое, и придумали и сделали это видео, чтобы опорочить меня в глазах людей», - сказал Мосийчук.

Как сообщал УНИАН, перед этим в сессионном зале генпрокурор передал председателю Верховной Рады Владимиру Гройсману представление на привлечение к уголовной ответственности и арест Мосийчука.

На заседании ВР было продемонстрировано видео с участием Мосийчука, которое было снято скрытой камерой. На видео речь шла о возможности решения определенных вопросов за деньги.