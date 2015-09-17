"Ни одной купюры у меня нет": Мосийчук заявил, что обнародованное ГПУ видео смонтированное
18:08, 17 сентября 2015Политика
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Народный депутат Украины от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявляет, что видео, обнародованное генеральным прокурором Виктором Шокиным в Верховной Раде, смонтировано.
Мосийчук заявил о монтаже видео / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в кулуарах ВР.
«Ни одной купюры у меня нет ... То, что генеральный прокурор воспользовался смонтированным видео, еще раз подтверждает, что они не могли закрыть меня за другое, и придумали и сделали это видео, чтобы опорочить меня в глазах людей», - сказал Мосийчук.
Как сообщал УНИАН, перед этим в сессионном зале генпрокурор передал председателю Верховной Рады Владимиру Гройсману представление на привлечение к уголовной ответственности и арест Мосийчука.
На заседании ВР было продемонстрировано видео с участием Мосийчука, которое было снято скрытой камерой. На видео речь шла о возможности решения определенных вопросов за деньги.
Перед тем как продемонстрировать видео, Шокин отметил, что Генеральная прокуратура расследует уголовное производство по фактам совершения тяжких и особо тяжких преступлений одним из народных депутатов Украины. Он отметил, что в ходе расследования были проведены следственно-розыскные действия и собраны доказательства, подтверждающие вину депутата.
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