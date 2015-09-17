Стали известны все лица, попавшие под санкции (весь список)

Под новые украинские санкции попали 388 физических и 105 юридических лиц. Об этом говорится в приложениях к указу президента.

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Среди них — российские министры, военные чиновники, журналисты, судьи, продлевавшие арест Савченко, крымские сепаратисты и боевики с Донбасса, авиакомпании, СМИ и другие.

В частности, в санкционном списке оказались глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев, министр обороны России Сергей Шойгу и два его заместителя. Также под санкции попали глава Чечни Рамзан Кадыров, 16 депутатов Госдумы и три члена Совета Федерации. Среди депутатов — спикер Сергей Нарышкин, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов и певец-депутат Иосиф Кобзон.