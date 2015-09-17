Продолжаются попытки заблокировать возвращение в госсобственность имущества ДОСААФ – Филатов

Об этом заявил глава Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации, народный депутат и член политсовета «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Борис Филатов.

«Решение по ДОСААФ не принято, нет кворума. Он сорвался не просто так: из ДОСААФ выходили в том числе и на меня, просили их не обижать, ибо уважаемая организация. Взяток никто не предлагал, но идет непонятная игра: как человек осведомленный, я понимаю, что эти заходы и подходы не просто так», – сказал Борис Филатов по итогам заседания Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации.

По мнению депутата, таким образом идет затягивание дела «в надежде, что потом можно будет договориться».

Филатов напомнил, что ДОСААФ обладает огромной материально-технической базой, которая не учтена и используется по собственному усмотрению руководителями этой организации. «Кроме старых автоматов, о которых говорят в ДОСААФ, у них есть и колоссальная недвижимость: аэродромы, водонапорные башни, офисы, общежития, админздания», – добавил он.

По информации Бориса Филатова, в проекте решения комиссии, которое депутаты собирались принять, в частности шла речь о том, что комиссия предлагает Генеральному прокурору взять под личный контроль расследование всех уголовных производств, открытых по фактам злоупотреблений имуществом бывшего ДОСААФ, и обеспечить максимально быстрое завершение расследования и привлечение виновных к уголовной ответственности.