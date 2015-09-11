Экс-депутат Марков анонсировал создание филиалов "Комитета спасения Украины" по всей стране

Об этом он рассказал в интервью Газете.Ru.

По словам Маркова, основной задачей данного "комитета" сейчас является создание таких же комитетов по всей стране и подталкивание людей к акциям протеста.

"Будем формировать такие же комитеты по всей Украине. Это основная задача. Люди должны выходить на акции протеста, люди должны перестать бояться", - заявил задержанный экс-нардеп.

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Также Марков пригрозил, что в случае применения каких-либо насильственных действий против их сторонников они будут как-то действовать.

"Если наших сторонников будут бить, убивать, значит, мы тоже начнем предпринимать какие-то действия", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, в Украине Марков обвиняется по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса (хулиганство с причинением телесных повреждений) за избиение в Одессе в 2007 году участников митинга против установления памятника Екатерине II.

В октябре 2013 года Печерский райсуд Киева арестовал Маркова на два месяца.

25 февраля 2014 г. Приморский районный суд Одессы изменил меру пресечения Маркову, выпустив его из Одесского СИЗО.

Марков исчез из поля зрения правоохранителей 4 ноября 2014 г. В декабре 2014 года МВД Украины объявило его в розыск.

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12 августа 2015 г. Маркова задержали в итальянском городе Сан-Ремо на требование украинского бюро Интерпола. Через два дня местный суд его арестовал.

Позже суд Генуи изменил Маркову меру пресечения, переведя его из тюрьмы под домашний арест с ношением электронного браслета.