ГПУ завела дело на "Комитет спасения Украины", созданный Азаровым в Москве (документ)

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту заявлений так называемого «Комитета спасения Украины» (КСУ), созданного в Москве экс-главой украинского правительства Николаем Азаровым.

Об этом сообщила депутат от БПП Ирина Фриз на своей странице в Facebook.

"На мою просьбу предоставить юридическую оценку заявлениям КСУ, Генеральная прокуратура решила, что в действиях этой антигосударственной организации есть признаки совершения преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 Уголовного Кодекса Украины, то есть публичные призывы к захвату государственной власти, совершенные с использованием средств массовой информации", - говорится в сообщении.

Читайте такжеГПУ будет требовать экстрадиции Азарова из России

Проведение досудебного расследования поручено Главному следственному управлению СБ Украины. Процессуальное руководство осуществляется работниками Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщал УНИАН, 3 августа в Москве объявленный в розыск украинскими правоохранителями бывший премьер министр Николай Азаров объявил о создании "комитета спасения Украины".

Николай Азаров сообщил, что он возглавил данный комитет.

На пресс-конференции организаторы распространили "воззвание" к украинскому народу, в котором излагается план действий по урегулированию ситуации в Украине и "объявляется о готовности комитета взять на себя ответственность за судьбу Украины".

В частности, в документе игнорируется факт российского вторжения на Донбасс и Крым и утверждается, что "страна ввергнута в гражданскую войну".

"Для преступников, устроивших вооруженный госпереворот, используя справедливый народный гнев, человеческая жизнь никакой ценностью", - отметили авторы документа.

При этом в комитете используют классические российские пропагандистские штампы: "Украину превратили в нацистское государство. Бандеровцев сделали героями. Над страной нависла удушливая атмосфера страха".