В Одессе суд освободил из-под стражи лидера партии «Родина» Маркова

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение около 21.00 зачитал судья Алексей Капля.

Свое решение он аргументировал, сославшись на содержание распоряжения председателя ВР Украины Александра Турчинова от 22 февраля о возвращении Маркову карточки для голосования в парламенте и карточки для получения заработной платы.

Капля сказал, что исходя из данного распоряжения, Марков считается депутатом Верховной Рады.

«Исходя из данного документа, Маркова Игоря Олеговича нельзя содержать под стражей без решения Верховной Рады», - сказал Капля.

Данное судебное решение обжалованию не подлежит, подлежит немедленному исполнению.

После зачтения вердикта, который судья обдумывал более двух часов в совещательной комнате, присутствующие в суде (коридорах и зале) принялись скандировать: «Ура!», «Победа!», «Спасибо Капле!». В настоящее время сторонники Маркова, находившиеся в суде с 11.30, направляются в Одесский СИЗО.

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Как сообщал УНИАН, исполняющий обязанности генерального прокурора Украины Олег Махницкий поручил исполняющему обязанности министра внутренних дел Арсену Авакову разобраться в ситуации в Приморском районном суде Одессы, где рассматривался вопрос об освобождении Маркова.

Пресс-служба партии «Родина» сегодня заявила, что председатель ВР Украины Александр Турчинов 22 февраля подписал распоряжение о возвращении Игорю Маркову карточки для голосования в парламенте и карточки для получения заработной платы.

Сегодня Приморский районный суд Одессы отказывался рассматривать вопрос об освобождении Маркова в связи с переводом уголовного производства в Крым.

Сторонники лидера партии «Родина» не хотели уходить из суда, угрожая расправой работникам суда и штурмом СИЗО, где содержится Марков.

Позднее лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок заявил, что Верховная Рада не восстанавливала депутатские полномочия Маркова.

Справка УНИАН. 12 сентября Высший административный суд обязал Центральную избирательную комиссию отменить регистрацию Маркова. Таким образом суд посчитал доказанным факт фальсификации результатов голосования на парламентских выборах в октябре 2012 года в округе №133 в Одессе, где победителем был признан Марков. Председатель ВР Владимир Рыбак официально заявил, что с 20 сентября зарплата Маркову не начисляется, а его карточка для голосования заблокирована.

Маркову инкриминируют организацию и совершение избиения участников пикета в Одессе. По данным УСО МВД Украины, речь идет о событиях 2007 года, когда возле Одесской облгосадминистрации проводились пикеты против установления в городе памятника Екатерине ІІ.