МВД подтвердило задержание в Италии одиозного экс-нардепа Маркова

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

“В городе Сан-Ремо на требование украинского бюро Интерпола задержали Игоря Маркова. Генпрокуратура готовит документы для его экстрадиции”, - отметили в МВД.

Ранее сегодня СМИ сообщили, что экс-депутата Маркова Интерпол задержал на курорте в Италии.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада лишила Маркова мандата народного депутата 20 сентября 2013 года. Ему инкриминировали организацию и избиение участников пикета в Одессе в 2007 году против установления в городе памятника Екатерине ІІ.

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В октябре 2013 года Печерский райсуд Киева арестовал Маркова на два месяца.

25 февраля 2014 года Приморский районный суд Одессы изменил меру пресечения Маркову, выпустив его из Одесского СИЗО.

В декабре 2014 года МВД Украины объявило Маркова в розыск. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с нанесением телесных повреждений). Марков исчез из поля зрения правоохранителей 4 ноября 2014 года.