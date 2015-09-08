Свободное владение оружием и отмена растаможки на импорт авто: число петиций увеличилось почти до 4 тысяч

Количество электронных петиций, адресованных президенту Украины Петру Порошенко, с момента запуска сайта для электронных обращений 28 августа увеличилось до более 3,8 тыс., сообщил на брифинге заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив.

«По состоянию на 9 утра сегодня у нас зарегистрировано 3810 петиций», - сказал Шимкив.

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По его словам, наибольшее количество подписей собрала петиция о свободном владении оружием (почти 35 тыс. подписей), об отмене растаможивания и акцизного налога на импорт автомобилей (32,3 тыс. подписей), а также о назначении председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили премьер-министром Украины (25,8 тыс. подписей).

При этом после запуска сайта электронных петиций за 11 дней интернет-ресурс посетило 540 тыс. уникальных пользователей, а количество просмотров сайта составило около 6 млн. Вместе с тем, по словам Шимкива, посещаемость сайта президента после запуска раздела с электронными петициями выросла в 4 раза.

Как сообщал УНИАН, с 28 августа, после подписания президентом Украины Петром Порошенко указа об электронном обращении граждан, в Украине начала работать процедура подачи электронных петиций, адресованных главе государства.

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На рассмотрение президента представляется электронная петиция, в поддержку которой собрано не менее 25 тыс. подписей граждан в течение не более трех месяцев со дня опубликования. Согласно указу, рассмотрение общественного обращения должно осуществляться безотлагательно, но не позднее десяти рабочих дней со дня обнародования информации о начале его рассмотрения. Обеспечение его рассмотрения возлагается на Администрацию президента Украины.

Сайт электронных петиций в адрес президента Украины работает по ссылке.