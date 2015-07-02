Рада ввела электронные петиции для обращений граждан

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий законопроект (№2299), внесенный президентом, поддержали 288 народных депутатов из 354, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом вводится механизм подачи обращений в электронной форме, а также такой новый инструмент обращения к президенту Украины, Верховной Рады, Кабинета министров и органов местного самоуправления, как электронная петиция.

Электронные петиции подаются через официальные веб-сайты соответствующих органов или веб-сайты общественных объединений.

В электронной петиции должна быть изложена суть обращения, указаны фамилия, имя, отчество автора (инициатора) электронной петиции. На веб-сайте соответствующего органа или общественного объединения, осуществляющего сбор подписей, обязательно указываются дата начала сбора подписей и информация относительно количества и перечня лиц, которые подписали электронную петицию.

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Электронная петиция не может содержать призывы к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины, пропаганду войны, насилия, жестокости, разжигания межэтнической, расовой, религиозной вражды, призывы к совершению террористических актов, посягательства на права и свободы человека.

Для создания электронной петиции к президенту, ВР, Кабмину, органа местного самоуправления ее автор (инициатор) заполняет специальную форму на официальном веб-сайте органа, которому она адресована, или веб-сайте общественного объединения, которое осуществляет сбор подписей в поддержку электронных петиций, и размещает текст электронной петиции.

Электронная петиция публикуется на официальном веб-сайте адресата или на веб-сайте общественного объединения, которое осуществляет сбор подписей в поддержку электронных петиций в течение 2 рабочих дней со дня ее отправки автором (инициатором).

На официальном веб-сайте соответствующего органа или веб-сайте общественного объединения указываются дата начала сбора подписей и информация об общем количестве и перечне лиц, которые подписали электронную петицию.

Электронная петиция, которая в установленный срок не набрала необходимого количества голосов в ее поддержку, после завершения срока сбора подписей в ее поддержку рассматривается как обращение граждан в соответствии с настоящего закона.

Электронная петиция, адресованная, соответственно, президенту Украины, ВР, Кабмину рассматривается в порядке, установленном данной статьей, при условии сбора на ее поддержку не менее 25 тыс. подписей граждан в течение не более 3 месяцев со дня обнародования петиции.

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Требования к количеству подписей граждан в поддержку электронной петиции органа местного самоуправления и срока сбора подписей определяются уставом территориальной общины.

Электронная петиция, сбор подписей в поддержку которой осуществлялся через веб-сайт общественного объединения и которая в течение установленного срока набрала необходимое количество подписей в ее поддержку, не позднее следующего дня после набирания необходимого количества подписей направляется общественным объединением органа, которому адресована петиция, с указанием информации о дате начала сбора подписей, дате направления электронной петиции, общем количестве и перечне лиц, которые подписали электронную петицию (или ссылку на источник такой информации в сети Интернет), сроком сбора подписей, названием и адресом электронной почты общественного объединения.

Информация о начале рассмотрения электронной петиции, которая в установленный срок набрала необходимое количество голосов в ее поддержку, обнародуется на официальном веб-сайте органа, к которому она направлялась, не позднее чем через 3 рабочих дня после получения необходимого количества подписей в поддержку петиции, а в случае получения электронной петиции от общественного объединения - не позднее чем через 2 рабочих дня после получения такой петиции.

Рассмотрение электронной петиции осуществляется безотлагательно, но не позднее чем через 10 рабочих дней со дня обнародования информации о начале ее рассмотрения.

О поддержке или неподдержке электронной петиции публично объявляется на официальном веб-сайте президентом Украины - относительно электронной петиции, адресованной президенту, председателем ВРУ - по электронной петиции, адресованной парламенту, премьер-министром Украины - по электронной петиции, адресованной Кабмину, председателем соответствующего местной совета - по электронной петиции, адресованной органу местного самоуправления.

В ответе на электронную петицию сообщается о результатах рассмотрения поднятых в ней вопросов с соответствующим обоснованием.

Ответ на электронную петицию не позднее следующего рабочего дня после окончания ее рассмотрения обнародуется на официальном веб-сайте органа, которому она была адресована, а также направляется в письменном виде автору (инициатору) электронной петиции и соответствующему общественному объединению, которое осуществляло сбор подписей в поддержку соответствующей электронной петиции.

В случае признания целесообразным изложены в электронной петиции предложения могут реализовываться органом, которому она адресована, путем принятия по вопросам, отнесенным к его компетенции, соответствующего решения. Президентом Украины, Кабинетом министров, народными депутатами по результатам рассмотрения электронной петиции могут разрабатываться и вноситься в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады законопроекты, направленные на решение поставленных в петиции вопросов.