Попытка раскачать политическую ситуацию в Украине является главной угрозой для экономики - Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что на сегодняшний день попытка раскачать политическую ситуацию в Украине является главной угрозой экономической стабилизации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время расширенного заседания правительства.
"Полномасштабное возобновление наступательных действий РФ, уверен, представляет главную угрозу", - сказал Порошенко.
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По его словам, Россия сейчас также делает главную ставку на внутреннюю дестабилизацию в стране.
"Попытка раскачать политическую ситуацию в Украине является главной угрозой экономической стабилизации, которой достигли ценой невероятных финансовых испытаний и колоссальных материальных затрат", - подчеркнул Порошенко.
Он еще раз призвал все политические силы к консолидации.