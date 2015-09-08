Попытка раскачать политическую ситуацию в Украине является главной угрозой для экономики - Порошенко

14:47, 08 сентября 2015
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что на сегодняшний день попытка раскачать политическую ситуацию в Украине является главной угрозой экономической стабилизации.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время расширенного заседания правительства.

"Полномасштабное возобновление наступательных действий РФ, уверен, представляет главную угрозу", - сказал Порошенко.

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По его словам, Россия сейчас также делает главную ставку на внутреннюю дестабилизацию в стране.

"Попытка раскачать политическую ситуацию в Украине является главной угрозой экономической стабилизации, которой достигли ценой невероятных финансовых испытаний и колоссальных материальных затрат", - подчеркнул Порошенко.

Он еще раз призвал все политические силы к консолидации.

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