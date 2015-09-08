Попытка раскачать политическую ситуацию в Украине является главной угрозой для экономики - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время расширенного заседания правительства.

"Полномасштабное возобновление наступательных действий РФ, уверен, представляет главную угрозу", - сказал Порошенко.

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По его словам, Россия сейчас также делает главную ставку на внутреннюю дестабилизацию в стране.

"Попытка раскачать политическую ситуацию в Украине является главной угрозой экономической стабилизации, которой достигли ценой невероятных финансовых испытаний и колоссальных материальных затрат", - подчеркнул Порошенко.

Он еще раз призвал все политические силы к консолидации.