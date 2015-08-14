Власти Москвы препятствуют проведению пикетов против российского вторжения в Украину

Об этом УНИАН сообщил один из организаторов акции Валерий Надеждин.

«Власти Москвы начали предлагать места для проведения нашей акции заведомо непроходные. Например, на завтрашний день предложили безлюдном сквере у метро Красные ворота, там никого не бывает в принципе. Это все равно, что стоять и агитировать воробьёв», - сказал Надеждин.

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По его словам, организаторы вынуждены были отказать, и так происходит уже третью неделю.

Он подчеркнул, что на следующей неделе заявка на пикет будет подаваться не только в префектуры Центрального административного округа Москвы, но и другие районы.

«Это пауза затянулась, ситуацию нужно менять», - сказал он.

Движение «Солидарность» регулярно проводит такие пикеты уже более года – с весны 2014 г. Главная задача таких акций - информировать граждан РФ о вытекающих социально-экономических и политических последствиях войны с Украиной для самой России.

Обычно такие антивоенные пикеты проводятся по субботам или воскресеньям. Участники приходят с соответствующими плакатами: "Свободу Надежде Савченко", "Мариуполь - это Украина", "С войной надо заканчивать", "Агрессия против Украины, кризис в России - Путина в отставку!".