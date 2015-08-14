Власти Москвы препятствуют проведению пикетов против российского вторжения в Украину
Регулярный пикет против российского вторжения в Украину не проводится третью неделю, так как власти Москвы предлагают безлюдные места города.
Об этом УНИАН сообщил один из организаторов акции Валерий Надеждин.
«Власти Москвы начали предлагать места для проведения нашей акции заведомо непроходные. Например, на завтрашний день предложили безлюдном сквере у метро Красные ворота, там никого не бывает в принципе. Это все равно, что стоять и агитировать воробьёв», - сказал Надеждин.
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По его словам, организаторы вынуждены были отказать, и так происходит уже третью неделю.
Он подчеркнул, что на следующей неделе заявка на пикет будет подаваться не только в префектуры Центрального административного округа Москвы, но и другие районы.
«Это пауза затянулась, ситуацию нужно менять», - сказал он.
Движение «Солидарность» регулярно проводит такие пикеты уже более года – с весны 2014 г. Главная задача таких акций - информировать граждан РФ о вытекающих социально-экономических и политических последствиях войны с Украиной для самой России.
Обычно такие антивоенные пикеты проводятся по субботам или воскресеньям. Участники приходят с соответствующими плакатами: "Свободу Надежде Савченко", "Мариуполь - это Украина", "С войной надо заканчивать", "Агрессия против Украины, кризис в России - Путина в отставку!".