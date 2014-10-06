В центре Москвы проходит антипутинский митинг (фото)

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, несколько десятков участников акции держат портреты россиян, осужденных по этому делу, на каждом из которых также можно увидеть надпись «За нашу и вашу свободу!».

Читайте такжеВ РФ завышен процент населения, поддерживающий политику Путина - российский политолог

На плакатах также портреты оппозиционеров Сергея Удальцова, Леонида Розважаева и многих других, которые были осуждены по этому делу.

Участники акции держат большой баннер с надписью «Свободу узникам 6 мая» и скандируют: «Свободу политзаключенным!», «Россия будет свободной!», «Долой власть чекистов!», «Россия без Путина!».

Некоторые собравшиеся также выкрикивают: «Ла-ла-ла!».

В то же время на акции присутствует несколько человек, сторонников действующей в России власти, причем у большинства из них на одежде можно увидеть нашивку с надписью: «Новороссия, мы с тобой». Причем так называемые сторонники «Новороссии» всячески стараются переубедить собравшихся в правильности политики президента РФ Владимира Путина.

В перерывах между скандированием лозунгов собравшиеся обсуждают ситуацию в Украине, в частности, больше всего дискуссий происходит на тему, можно ли в Украине разговаривать на русском языке.

Как сообщал УНИАН, антиправительственные протесты на Болотной площади в Москве прошли в мае 2012 года, накануне инаугурации президента России Путина.

Акция завершилась столкновениями с полицией, пострадали десятки человек с обеих сторон.

Всего по «болотному делу» проходили около 30 человек.