"Самопомич" по-прежнему отказывается голосовать за изменения в Конституцию по децентрализации

Фракция “Самопомич” не будет голосовать за предварительное одобрение изменений в Конституцию в части децентрализации власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании фракции ее лидер Олег Березюк.

В то же время он подчеркнул, что официального решения фракции по этому поводу пока нет. Но поскольку фракция голосовала против направления этих изменений в Конституционный суд Украины и с того времени ничего не изменилось, то позиция фракции также не изменится, отметил Березюк.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 16 июля направила в КС проект изменений в Конституцию (относительно децентрализации власти) для получения заключения о соответствии требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

За это решение тогда проголосовали 288 (при необходимых 226 - УНИАН) из 374 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

31 июля КС обнародовал заключение по законопроекту, признав его отвечающим Конституции Украины и не направленным на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины.

3 августа заключение Конституционного суда по законопроекту об изменениях в Конституцию в части децентрализации поступило в ВР.

Теперь, согласно регламенту Верховной Рады, парламент должен предварительно одобрить законопроект (в первом чтении) минимум 226 голосами. Затем на следующей сессии для окончательного принятия закона о внесении изменений в Конституцию необходимо не менее 300 голосов парламентариев.