ГПУ завела дело на французских депутатов, которые посетили оккупированный Крым (документ)

Об этом сообщил народный депутат Георгий Логвинский ("Народный фронт") на своей странице в Facebook.

"Тьерри Мариани заявил, что у украинцев "специфическое чувство юмора". Но я предлагаю ему смеяться не одному, а сразу со своим адвокатом, поскольку по моему заявлению ГПУ уже открыто уголовное производство и начато досудебное расследование в отношении него и еще 9 французских "депутатов-экстремалов", - написал Логвинский.

Читайте такжеБольшинство французских депутатов, которые поедут в оккупированный Крым, из партии Саркози

Производство открыто по факту нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее, по ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе, 24-25 июля, несколько депутатов парламента Франции посетили оккупированную территорию Автономной Республики Крым. Поездка не была согласована с украинской стороной.

Министерство иностранных дел Франции заявило, что поездка отдельных депутатов французского парламента в оккупированный Крым является нарушением международного права.

МИД Украины обратилось в компетентные органы Украины относительно необходимости запрета въезда в нашу страну французским депутатам, которые посетили аннексированный Россией Крым.