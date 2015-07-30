ГПУ завела дело на французских депутатов, которые посетили оккупированный Крым (документ)
Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту визита делегации французских депутатов в аннексированный Крым.
Об этом сообщил народный депутат Георгий Логвинский ("Народный фронт") на своей странице в Facebook.
"Тьерри Мариани заявил, что у украинцев "специфическое чувство юмора". Но я предлагаю ему смеяться не одному, а сразу со своим адвокатом, поскольку по моему заявлению ГПУ уже открыто уголовное производство и начато досудебное расследование в отношении него и еще 9 французских "депутатов-экстремалов", - написал Логвинский.
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Производство открыто по факту нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее, по ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе, 24-25 июля, несколько депутатов парламента Франции посетили оккупированную территорию Автономной Республики Крым. Поездка не была согласована с украинской стороной.
Министерство иностранных дел Франции заявило, что поездка отдельных депутатов французского парламента в оккупированный Крым является нарушением международного права.
МИД Украины обратилось в компетентные органы Украины относительно необходимости запрета въезда в нашу страну французским депутатам, которые посетили аннексированный Россией Крым.