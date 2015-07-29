МИД настаивает на запрете въезда в Украину французским депутатам, посетившим оккупированный Крым

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

Она напомнила, что Украина осудила посещение делегацией депутатов французского парламента Крыма.

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"25 июля этого года МИД Украины внес предложение компетентным органам Украины относительно применения к указанным гражданам определенных законодательством Украины ограничений, и в частности запрета на въезд на территорию Украины", - заявила Беца.

Спикер отметила, что украинская сторона направила соответствующие ноты всем государствам о порядке въезда на временно оккупированную Россией территорию Украины - Крым.