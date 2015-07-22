МИД Франции: Визит французских депутатов в оккупированный Крым - нарушение международного права

Об этом сообщает пресс-служба посольства Франции в Украине со ссылкой на брифинг официального представителя МИД Франции Ромена Надаль.

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"Десять депутатов объявили о своем намерении посетить Россию, а потом Крым. Речь идет о личной инициативе этих парламентариев. Мы очень сожалеем по этому поводу. Действительно, этот визит в Крым является нарушением международного права", - сказал Надаль, прокомментировав заявление депутата партии "Республиканцы" Тьерри Марриани о намерении посетить Крым вместе с другими депутатами.

Как сообщал УНИАН, МИД Украины ожидает, что парламент Франции осудит намерение отдельных депутатов посетить оккупированный Крым в нарушение законов Украины.

Украинское внешнеполитическое ведомство заявило, что иностранным гражданам за нарушение украинского законодательства относительно установленного порядка посещения оккупированной Российской Федерацией территории Крыма будут запрещать въезд в Украину.

В МИД обратили внимание на то, что французские депутаты не согласовали поездку с украинской стороной.