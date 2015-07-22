Французские депутаты посетят оккупированный Крым без согласования с Украиной

С момента незаконной аннексии полуострова его не посещала столь представительная делегация парламентариев одной из ключевых стран ЕС, передает "КоммерсантЪ".

Депутат Национального собрания Франции Тьерри Мариани, возглавляющий французскую делегацию, вопреки позиции МИД Франции и Украины планирует посетить Крым и рассказал о целях и программе визита.

"Мы прилетаем в Москву в среду вечером, в четверг встретимся со спикером Думы Сергеем Нарышкиным, а затем направимся в Ялту и Севастополь. В программе — встречи с местными "властями" и с населением. Мы хотим понять, как там живут люди", - отметил представитель Франции.

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По его словам, в состав делегации войдут десять парламентариев.

Стоит отметить, что, отвечая на вопрос, консультировались ли они перед визитом в оккупированный Крым с украинскими властями, Мариани ответил: "Нет. В МИД Франции нам также сообщили, что идея подобной поездки поддержана не будет. Но французские депутаты свободны в принятии решений".

"Что касается нашей группы, то ее участники делятся на две группы. Есть те, кто летит в Крым, чтобы на месте разобраться в ситуации, получить информацию, пообщаться с людьми. А есть те, кто признает исторические факты; для нас присоединение Крыма — свершившееся, окончательное событие, подкрепленное референдумом и соответствующее исторической реальности", - считает депутат Национального собрания Франции.

При этом он подчеркнул, что визит - личная инициатива, а не официальная позиция правительства Франции.