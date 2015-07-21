Контактная группа договорилась об отводе танков и вооружений калибром меньше 100 мм на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа сегодня на заседании в Минске договорилась об отводе танков и вооружений калибром меньше 100 мм на Донбассе.

Как сообщает ТАСС, об этом журналистам в Минcке сказал действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, первый заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

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"Уже согласован текст. Достигнута договоренность по отводу танков и определенных вооружений калибром до 100 мм. Текст согласован полностью, ожидаем верификацию вечером", - сказал он.

По его словам, в соглашении будет точно указано, как "будет производиться верификация по отводу вооружений, кто будет ее проводить, будет указана вся процедура".