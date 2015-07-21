На заседание контактной группы пригласили представителей "ДНР" и "ЛНР"

19:36, 21 июля 2015
Политика
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На заседание Трехсторонней контактной группы пригласили представителей "ДНР" и "ЛНР".

Дарка Оліфер / Дуся

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

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«В Минске Трехсторонняя контактная группа работает дальше - заседание продолжается с приглашением представителей т. н. "ДНР" и "ЛНР", - написала она.

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