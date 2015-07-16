ООН может рассмотреть вопрос о создании трибунала по МН17 21 июля - СМИ

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в штаб-квартире ООН.

"Авторы резолюции закончили работу над проектом резолюции, и она приняла окончательный вид. Голосование предварительно намечено на 21 июля", - сказал собеседник агентства.

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Согласно сообщению, дипломат одной из западных стран - членов СБ в разговоре с корр. ТАСС выразил мнение, что резолюцию необходимо принять до того, как будут названы ответственные за инцидент. "Таким образом, создание трибунала не будет увязано с каким-либо стремлением наказать одну из сторон конфликта", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, согласно докладу нидерландских экспертов, малазийский лайнер в прошлом году над Донбассом сбили пророссийские боевики с помощью ракеты земля-воздух.

Напомним, ранее Малайзия внесла проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию авиакатастрофы рейса MH17 в Донецкой области в июле 2014 года.

Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью пророссийские террористы сбили самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов, 38 - гражданами Австралии.

Самолет упал в зоне, контролируемой боевиками.

Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз. Украина делегировала расследования катастрофы самолета Нидерландам.

9 июля 2015 года делегация Малайзии в ООН распространила проект резолюции Совета безопасности ООН с требованием сформировать международный трибунал для независимого расследования дела о сбитом над Донецкой областью самолете.

10 июля представитель РФ при ООН Виталий Чуркин заявил, что считает бесперспективным проект резолюции Совета безопасности ООН о создании трибунала.

Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина обратились в Совет безопасности Организации Объединенных Наций с просьбой о создании международного трибунала.



