Гройсман считает, что нужно провести дополнительные консультации по выборам на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал во время брифинга, отвечая на вопрос относительно проекта постановления о назначении местных выборов на 25 октября и что, по мнению некоторых депутатов, выборы вообще могут не пройти на всей территории Донецкой и Луганской областей.

Гройсман высказал мнение, что этот вопрос “требует дополнительных консультаций”.

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“Я хочу заслушать все стороны в этом вопросе, но считаю, что надо проводить выборы на всей территории Украины, - там, где это возможно с точки зрения обеспечения стандартов демократии, открытости, прозрачности и доступности”, - сказал председатель ВР.

Таким образом, он подчеркнул необходимость дополнительных консультаций, после которых будет определено, “какой именно подход можно будет ввести”.