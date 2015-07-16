Порошенко напомнил, какие именно изменения он хочет внести в Конституцию

Порошенко напомнил депутатам основные положения предложенных им изменений в Конституцию о децентрализации власти

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент сказал на заседании Верховной Рады Украины, представляя законопроект.

"Главное: впервые в истории Украины и глава государства, и украинское правительство, которое поддерживает проект, добровольно уступают огромным объемом полномочий, которые пока относятся к президентско-правительственной исполнительной вертикали.

Во-вторых, мы делимся не только властью, мы делимся ответственностью. Прямая норма обновленной Конституции будет требовать, чтобы любое "изменение компетенции органа местного самоуправления" непременно осуществлялось "с одновременными соответствующими изменениями в распределении финансовых ресурсов"... Это требование еще не одобрено, но уже выполняется. Еще в начале года мы с вами внесли изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы, которые в результате на 40% увеличили доходы местных бюджетов", - сказал он.

В-третьих, как напомнил глава государства, полномочия передаются на уровень громад, а не областей.

"Именно громады, как-то города, села, поселки и их объединения, являются первичной, базовой, главной единицей в системе административно-территориального устройства Украины, его опорной конструкцией, его краеугольным камнем", - сказал Порошенко.

В-четвертых, подчеркнул президент, изменениями в Конституцию предлагается ликвидировать институт глав государственных администраций, которые сейчас назначаются из Киева.

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"Оперативное управление областями и районами полностью переходит к областным и районным исполнительным комитетам. Они формируются советами соответствующего уровня, которые избираются людьми. Исполкомы подотчетны и подконтрольны только избранным советам соответствующего уровня. Подчеркиваю – только советам, а это значит – только избирателям", - добавил Порошенко.

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Кроме того, он подчеркнул, что децентрализация власти не будет касаться таких сфер как оборона, внешняя политика, национальная безопасность, контроль за соблюдением гражданских прав и свобод.