Рада приняла закон о местных выборах: проведут 25 октября без Донецка и Луганска

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 257 народных депутатов из 320, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил председатель комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич, достигнута договоренность исключить из перечня субъектов избирательного процесса блоки и установлена норма о закреплении в так называемой закрытой части избирательного списка по одному лидеру избирательного списка.

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Кроме того, в заключительных и переходных положениях отмечается, что очередные местные выборы депутатов Верховной Рады АР Крым, депутатов Севастопольского городского совета, депутатов районных, городских, поселковых, сельских советов и городских, поселковых, сельских голов на территории Крыма, а также депутатов областных советов отдельных районных и районных в городах, городских, поселковых, сельских советов и городских, поселковых, сельских голов и советов объединенных общин на территории Донецкой и Луганской областей, назначенные на 25 октября 2015 года, не проводятся в связи с осуществлением Российской Федерацией временной оккупации и вооруженной агрессии против Украины и невозможностью обеспечения соблюдения стандартов ОБСЕ по проведению выборов.

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Кроме того, предусмотрено, что перечень административно-территориальных единиц, в которых не проводятся очередные местные выборы, назначенные на 25 октября, определяется Верховной Радой в постановлении о назначении соответствующих очередных местных выборов.

Князевич также отметил, что было согласовано, что порядок использования политической рекламы на местных выборах будет установлен отдельным законом.

По словам Князевича, профильным комитетом поддержано предложение совета коалиции о том, чтобы предусмотреть в законе механизм отзыва депутата.

Князевич отметил, что в действующем законе о статусе депутатов местных советов есть механизм отзыва депутатов местных советов, однако это "мертвый" механизм. Так, предлагается внести изменения в соответствующий закон и предусмотреть возможность досрочного прекращения полномочий "по решению высшего руководящего органа политической партии, избранного по избирательному списку депутатов местных советов, по народной инициативе".

"В результате сбора инициативной группой подписей за такое предложение в количестве: в многомандатном округе больше избирательной квоты, в одномандатном - больше половины количества избирателей, которые приняли участие в соответствующих местных выборах в соответствующем одномандатном избирательном округе", - сказал депутат.

Если подходящий кандидат в депутаты был выдвинут местной организацией партии, решение об отзыве депутата по народной инициативе принимается съездом соответствующей партии, который должен принять решение о замене депутата.

Такой механизм применяется также для сельских, поселковых, городских голов.

Среди прочего, Князевич, в частности отметил, что с целью надлежащей реализации полномочий ЦИК относительно формирования состава территориальных избирательных комиссий, увеличен срок их формирования с одновременным сохранением срока начала выдвижения и регистрации кандидатов - с 3 до 5 дней.

Согласно тексту законопроекта ко второму чтению, местные выборы могут быть очередными, внеочередными, повторными, промежуточными или первыми. Очередные местные выборы назначаются не позже чем за 90 дней до дня выборов, внеочередные местные выборы назначаются не позднее чем за 60 дней до дня выборов. Избирательный процесс начинается за 50 дней до дня очередных, внеочередных местных выборов.

Первые выборы депутатов, сельских, поселковых, городских голов, старост назначаются Центральной избирательной комиссией в десятидневный срок после получения обращения Верховного совета Автономной Республики Крым, соответствующего областного, Киевского, Севастопольского городского совета.

Выборы депутатов сельских, поселковых советов проводятся по мажоритарной системе относительного большинства в одномандатных избирательных округах, на которые делится территория соответственно села (нескольких сел, жители которых добровольно объединились в сельскую общину), поселка, территория образованной в соответствии с Законом Украины "О добровольном объединении территориальных громад" объединенной сельской, поселковой территориальной громады.

Выборы депутатов Верховного Совета Автономной Республики Крым, областных, районных, городских, районных в городах советов проводятся по пропорциональной избирательной системе в многомандатном избирательном округе по избирательным спискам местных организаций политических партий с закреплением кандидатов в территориальных избирательных округах, на которые делится многомандатный избирательный округ, что совпадает с территорией соответственно Автономной Республики Крым, области, района, по территории города в соответствии с существующим административно-территориальным устройством или территорией, образованной в соответствии с Законом Украины "О добровольном объединении территориальных громад" объединенной городской территориальной громады.

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Выборы городского (городов, количество избирателей в которых равно или более 90 тысяч) головы проводятся по мажоритарной системе абсолютного большинства в едином одномандатном избирательном округе, что совпадает соответственно с территорией города в соответствии с существующим административно-территориальным устройством или территорией объединенной городской общины.

Выборы сельского, поселкового, городского (городов, число избирателей в которых менее 90 тысяч) головы проводятся по мажоритарной системе относительного большинства в едином одномандатном избирательном округе, в который входит территория соответствующего села (нескольких сел, жители которых добровольно объединились в сельскую общину), поселка, территория объединенной сельской, поселковой общины, территория города.

Выборы старосты проводятся по мажоритарной системе относительного большинства в едином одномандатном избирательном округе, в который входит территория соответствующего населенного пункта (деревни или поселка) в составе объединенной сельской, поселкового, городской территориальной громады.

Устанавливается, что не может быть субъектом избирательного процесса: местная организация партии, относительно которой центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику по вопросам государственной регистрации юридических лиц, регистрации (легализации) объединений граждан, общественных союзов, других общественных формирований, принято в определенном Кабинетом министров Украины порядке решение о несоответствии ее или партии в целом деятельности, наименования и/или символики требованиям Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

Законом определяется, что общий состав (количество депутатов местного совета составляет при численности избирателей: 1) до 1 тысячи избирателей - 16 депутатов; 2) от 1 тысячи до 3 тысяч избирателей - 20 депутатов; 3) от 3 тысяч до 5 тысяч избирателей - 30 депутатов; 4) от 5 тысяч до 20 тысяч избирателей - 36 депутатов; 5) от 20 тысяч до 50 тысяч избирателей - 46 депутатов; 6) от 50 тысяч до 100 тысяч избирателей - 50 депутатов; 7) от 100 тысяч до 250 тысяч избирателей - 60 депутатов; 8) от 250 тысяч до 500 тысяч избирателей - 76 депутатов; 9) от 500 тысяч до 1 миллиона избирателей - 90 депутатов; 10) от 1 миллиона до 2 миллионов избирателей - 110 депутатов; 11) свыше 2 миллионов избирателей - 120 депутатов.

Определяется, что общее количество территориальных избирательных округов, которые образуются на территории многомандатного избирательного округа, равен общему составу соответственно Верховного Совета Автономной Республики Крым, областного, районного, городского, районного в городе совета, определяется согласно частям третьей, четвертой статьи 16 настоящего закона и части первой настоящей статьи.

Названия местных организаций партий, кандидаты в депутаты от которых зарегистрированы соответствующей территориальной избирательной комиссией в многомандатном избирательном округе, размещаются в избирательном бюллетене в порядке очередности, определенной путем жеребьевки.

Количество голосов избирателей, необходимых для получения одного депутатского мандата в соответствующем многомандатном избирательном округе, исчисляется путем деления суммарного количества голосов избирателей, поданных за местные организации партий, получивших пять и более процентов голосов избирателей, в отношении суммарного количества голосов избирателей, поданных за местные организации партий.

Кандидаты в депутаты, включенные в избирательный список от местной организации партии, за которую подали свои голоса избиратели в количестве, меньшем, чем избирательная квота, права на участие в распределении депутатских мандатов в соответствующем многомандатном избирательном округе не имеют.

Результатом выборов депутатов в многомандатном избирательном округе является определение в порядке очередности кандидатов в депутаты от местных организаций партий лиц, избранных депутатами от местных организаций партий в количестве депутатских мандатов, полученных местными организациями партий.

Очередность кандидатов в депутаты в избирательном списке местной организации партии, которая согласно части третьей этой же статьи имеет право на участие в распределении депутатских мандатов в этом округе, определяется решением избирательной комиссии Автономной Республики Крым, областной, районной, городской, районной в городе (в городах, где образованы районные в городе советы) территориальной избирательной комиссии на основании протоколов об итогах голосования в территориальном избирательном округе по соответствующим местным выборам путем формирования и утверждения избирательного списка местной организации партии.

В указанном избирательном списке местной организации партии, кандидаты в депутаты (кроме кандидатов в депутаты, которые не закреплены за территориальными избирательными округами) располагаются в порядке убывания процента голосов избирателей, поданных за соответствующую местную организацию партию в территориальных избирательных округах, за которыми были закреплены кандидаты, от общего числа голосов избирателей, поданных за все местные организации партий в соответствующих территориальных избирательных округах. В случае, если полученные проценты являются равными у нескольких кандидатов в депутаты, они размещаются в избирательном списке в порядке уменьшения количества голосов избирателей, поданных за местную партийную организацию.