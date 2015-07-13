Некоторые из раненых в Мукачево правоохранителей по 4 раза были в зоне АТО – глава ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции.

Губаль сказал, что по поручению президента Украины Петра Порошенко посетил в учреждениях здравоохранения раненых во время инцидента в Мукачево.

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«Я посетил всех раненых в Мукачево - как гражданских, так и правоохранителей. Есть правоохранители, которые по 4 раза были в зоне АТО, и только здесь, в мирном Закарпатье, получили ранения. Подчеркиваю, тяжелые ранения. Я выразил поддержку их семьям», - заявил Губаль.

Также он добавил, что все раненые обеспечены всеми необходимыми медикаментами.

Губаль также сообщил, что прооперированные представители «Правого сектора» сейчас находятся в областной больнице им. Новака.

Как сообщал УНИАН, 11 июля в Мукачево возник конфликт со стрельбой. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между «Правым сектором» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо.

В результате конфликта есть убитые и раненые, количество которых уточняется.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины - создание преступной организации и ч. 3 ст. 258 - террористический акт.

Несколько бойцов ПС после стрельбы скрываются в лесу. СБУ призвала бойцов добровольно сдать оружие.

Сегодня мэр Мукачево Золтан Лендел сообщил, что представители «Правого сектора» передали в город двух своих раненых бойцов и одного убитого.

Также сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что представители Генпрокуратуры ведут допрос народного депутата Михаила Ланьо (группа "Воля народа") в связи с событиями в Мукачево. Затем допросят народного депутата Виктора Балогу.