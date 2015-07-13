Порошенко заверяет, что главы ОГА действуют полностью в рамках закона

06:01, 13 июля 2015
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заверяет, что председатели областных госадминистраций в настоящее время действуют полностью в рамках закона.

Фото УНИАН

Об этом Порошенко сказал в интервью телеканалу «1+1».

“Украинская власть сейчас насколько законопослушная. Я уверен в том, что губернаторы на сегодняшний день действуют полностью в рамках закона, никто не ставит вопрос о выходе за его пределы”, - сказал президент.

Комментируя дискуссии руководителей регионов во время заседания в Одессе 8 июля, Порошенко заверил, что между ними нет никаких конфликтов.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заявляет, что защитит Украину от закона о реструктуризации валютных кредитов.

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