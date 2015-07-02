В обновленной Конституции не предусмотрен особый статус Донбасса - документ
Проект изменений в Конституцию Украины, внесенный в парламент президентом Украины Петром Порошенко, не предусматривает особого статуса отдельных территорий Донбасса, зато осуществление там местного самоуправления будет регулироваться отдельным законом.
Соответствующая норма содержится в Заключительных и переходных положениях проекта закона «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)», текст которого размещен на официальном сайте Верховной Рады.
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«Особенности осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей определяются отдельным законом», - говорится в документе.
Как сообщал УНИАН, 1 июля президент Украины Петр Порошенко заявил, что "Проект изменений в Конституцию не предусматривает никакого особого статуса Донбасса... Проект предполагает возможность специфического порядка осуществления местного самоуправления в отдельных административно-территориальных единицах Донецкой и Луганской областей, что определяется отдельным законом".