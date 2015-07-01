Порошенко: Украина - суверенное государство, и никому не даст оказывать на себя давление

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина не допустит, чтобы кто-либо извне оказывал давление на государство в процессах внесения изменений в Конституцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время презентации проекта изменений в Конституцию Украины в части децентрализации.

"Еще раз подчеркиваю: мы - суверенное государство, и никому не дадим оказывать на нас давление. Я уверен в том, что проект изменений в Конституцию по вопросам децентрализации должен, наоборот, объединить государство", - подчеркнул Порошенко.

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По словам президента, он не видит оппонентов проведения в Украине децентрализации. "Я не вижу оппонентов этих пока, и надеюсь, что я их и не увижу, которые выступают против этого проекта изменений в Конституцию по вопросам децентрализации", - сказал Порошенко.

Глава государства напомнил, что единственным источником власти в Украине является народ. "И только избранные народом президент и парламентарии могут вносить изменения в Конституцию", - отметил Порошенко.

Как сказал президент, в Переходные положения включено, что режим местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей четко прописан в соответствии с Минскими соглашениями и мирным планом урегулирования ситуации на Донбассе.