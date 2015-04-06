Изменения в Конституцию по децентрализации должны быть внесены до местных выборов - Гройсман

Изменения в Конституцию Украины относительно децентрализации должны быть внесены до местных выборов в октябре этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам председатель Верховной Рады, председатель Конституционной комиссии Владимир Гройсман после сегодняшнего первого заседания комиссии.

"Я думаю, что самый первый блок, который может быть достаточно быстро наработан, это децентрализация, в том числе на базе тех изменений, которые в прошлом году были подготовлены президентом и внесены в парламент, по которым уже есть положительные заключения Венецианской комиссии", - сказал Гройсман.

Читайте такжеДецентрализация не коснется сферы обороны и внешней политики - Порошенко

По его словам, "по децентрализации нужно сделать все для того, чтобы эти изменения были проработаны и приняты до местных выборов, то есть до октября".

"Это означает, что до 15 июля, на этой сессии (Верховной Рады), должны быть проголосованы дважды изменения. Речь идет, первое, что мы включаем в повестку и направляем на заключение в Конституционный Суд и Венецианскую комиссию. И второе - это уже когда они вернутся с заключениями и должны быть тоже проголосованы украинским парламентом. И окончательное утверждение уже 300 голосами предстоит на следующей сессии парламента, которая начинается с сентября ", - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, на заседании Конституционной комиссии Гройсман заявил, что работа комиссии начнется в трех секторах - децентрализация власти, вопросы правосудия и прав человека.