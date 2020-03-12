Разумков до 3 апреля ограничил допуск в здание Рады из-за коронавируса

Также до 3 апреля чиновникам Аппарата парламента, народным депутатам и их помощникам запрещено ездить в командировки в пределах Украины, а журналисты будут работать исключительно в пресс-центре на третьем этаже в здании Верховной Рады.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков до 3 апреля ограничил допуск в здания Верховной Рады всех, кроме депутатов, их помощников и работников аппарата.

Об этом говорится в подписанном спикером распоряжении "О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни", обнародованном на сайте ВР.

Согласно документу, с целью предотвращения возникновения острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID-19, среди народных депутатов, работников Аппарата Верховной Рады, руководствуясь статьей 88 Конституции Украины, пунктом 7 и 8 статьи 78 Регламента ВР, несмотря на период карантина, определенный постановлением Кабинета министров от 11 марта 2020 года №211 "О предотвращении распространения на территории Украины коронавирус COVID-19" предполагается временно, до 3 апреля, ограничить допуск в административные здания, сооружения и служебные помещения Верховной Рады всех лиц, кроме народных депутатов, работников Аппарата ВР, помощников-консультантов народных депутатов, работающих по срочному договору на постоянной основе.

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Председателям комитетов ВР, временных специальных комиссий, временных следственных комиссий ВР поручается проводить заседания этих органов парламента исключительно в административных зданиях Верховной Рады.

Устанавливается, что должностные лица, ученые, эксперты, специалисты-практики или представители общественности, приглашенные на заседания комитетов ВР, временных спецкомиссий, временных следственных комиссий, принимают участие в таких заседаниях в режиме видеоконференции, без непосредственного допуска в админздания, сооружения и служебные помещения ВР.

Кроме того, председателям комитетов поручено организовать осуществление мероприятий по подготовке слушаний в комитетах с учетом этого распоряжения, а также, в случае необходимости, подготовить предложения относительно уточнения дат проведения парламентских слушаний.

Предполагается также продолжить обработку письменных или электронных обращений граждан, приостановив на период до 3 апреля личный прием граждан народными депутатами в административных зданиях ВР.

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На период до 3 апреля отменяются служебные командировки в пределах Украины должностных лиц парламента, Аппарата ВР, народных депутатов и их помощников-консультантов.

Также распоряжением предусматривается осуществлять на период установленного в Украине карантина запланированные международные контакты должностных лиц ВР, Аппарата и депутатов с помощью электронных средств коммуникации.

Депутатам рекомендуется ограничить количество публичных встреч с большим количеством граждан, а в случае необходимости проводить такие встречи при условии выполнения противоэпидемических мероприятий, предусмотренных законодательством Украины.

Одновременно предполагается разрешить присутствие в Верховной Раде по отдельной аккредитации журналистов и технических работников средств массовой информации исключительно в пресс-центре на третьем этаже здания Верховной Рады Украины по улице Грушевского, 5.

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Руководителю Аппарата ВР Вячеславу Штучному поручается обеспечить информирование посетителей о временном ограничении допуска в административные здания, сооружения и служебные помещения Верховной Рады Украины; обеспечить освещение деятельности Верховной Рады Украины с учетом настоящего распоряжения.

Также Штучный должен принять организационные, материально-технические, финансовые, профилактические мероприятия, направленные на предотвращение распространения острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID-19, в административных зданиях, сооружениях и помещениях Верховной Рады; своевременно вносить предложения по обеспечению устойчивой работы ВР и отведению угрозы здоровью народных депутатов Украины, работников Аппарата ВР, помощников-консультантов депутатов и посетителей.