Некоторые по слогам читают, зато знают, как должна работать прокуратура – Рябошапка (видео)

Рябошапка считает список подписантов за его отставку "очень смешным", поскольку некоторые из них приходили с определенными просьбами.

Генпрокурор Руслан Рябошапка, отставку которого планируют рассмотреть сегодня вечером на внеочередном заседании Рады, заявил, что некоторые из подписантов представления о его увольнении приходили с определенными просьбами.

Об этом он рассказал в комментарии 24 канала.

При этом по некоторым из списка открыты производства.

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«Один из них Кива, который очень бесстрашный на комитете, но который несколько раз не являлся к следователям для того, чтобы прослушать сообщение о подозрении, подписаться и прийти в суд. Есть и другие, но я пока не могу о них говорить», – сказал он.

Рябошапка считает список «очень смешным», поскольку много депутатов из «Слуги народа» что-то просили: где назначить своего прокурорчика или что-то с делами сделать».

«Люди оценили, что работа отрицательна. Относительно отчета генпрокурора они уже разобрались. Некоторые из них закончили только школу, но зато они уже понимают как работает Офис генпрокурора. Некоторые из них по слогам читают и им тяжело говорить словами, зато они знают, как должна работать прокуратура. Еще до отчета они уже сделали выводы», – добавил генпрокурор.

Свою отставку Рябошапка назвал политизацией работы, поскольку депутаты увидели, «что ничего решить в этой прокуратуре они не могут».

Как сообщал УНИАН, 2 марта на заседании Согласительного совета первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко раскритиковал работу Офиса генерального прокурора и Национального антикоррупционного бюро Украины.

3 марта в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о выражении недоверия генпрокурору. Инициаторами стали ряд депутатов от «Слуги народа», «Оппозиционной платформы - За жизнь» и один внефракционный. От «Слуги народа», в частности, это Александр Дубинский и Максим Бужанский.

Депутаты считают, что «существуют все основания утверждать о низкой эффективности исполнения Рябошапкой обязанностей генерального прокурора и, как следствие, его несоответствии занимаемой должности».

Сегодня, 5 марта, на внеочередном заседании ВР, которое начнется в 18:30, депутаты рассмотрят вопрос о выражении Рябошапке недоверия.