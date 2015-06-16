В Симферополе постановили арестовать Корчинского

На странице "Братства" в Фейсбук появилась информация о том, что глава партии Корчинский, согласно постановлению крымского суда подлежит аресту, как преступник, находящийся в международном розыске.

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Согласно документу, опубликованном на странице, постановление выдано Киевский районным судом Симферополя. В нем сказано, что Корчинского надо арестовать, не смотря на апелляцию адвоката главы "Братства".

Сам Корчинский пока никак не прокомментировал данное постановление.