В Симферополе постановили арестовать Корчинского
15:08, 16 июня 2015Политика
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Суд Симферополя выдал постановление о том, что глава партии "Братство" Дмитрий Корчинский подлежит аресту.
Дмитрий Корчинский / УНИАН
На странице "Братства" в Фейсбук появилась информация о том, что глава партии Корчинский, согласно постановлению крымского суда подлежит аресту, как преступник, находящийся в международном розыске.
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Согласно документу, опубликованном на странице, постановление выдано Киевский районным судом Симферополя. В нем сказано, что Корчинского надо арестовать, не смотря на апелляцию адвоката главы "Братства".
Сам Корчинский пока никак не прокомментировал данное постановление.
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