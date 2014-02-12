Суд отказался амнистировать Корчинского

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня приняла судья Шевченковского райсуда Лариса Радуцкая.

При этом защитник Корчинского заявил суду, что надлежащим образом информировал своего подзащитного о времени и месте судебного заседания и предоставил суду заявление Корчинского, в котором он просит проводить заседание в его отсутствие.

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В свою очередь сторона гособвинения не возражала против этого.

Однако судья выразила сомнение в том, что Корчинский действительно должным образом был информирован о дате слушаний, а также в том, что предоставленное суду заявление действительно написано им. Учитывая эти обстоятельства, судебное заседание было перенесено на 13.30 24 февраля.

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Как сообщалось, 5 декабря стало известно, что Корчинскому объявлено подозрение по статье Уголовного кодекса Украины об организации массовых беспорядков 1 декабря на ул. Банковой.

Он был объявлен в международный розыск.