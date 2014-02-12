Суд отказался амнистировать Корчинского
Шевченковский райсуд Киева отказался принимать решение о применении амнистии к лидеру "Братства" Дмитрию Корчинскому из-за его отсутствия на судебном заседании и перенес слушание дела на 24 февраля.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня приняла судья Шевченковского райсуда Лариса Радуцкая.
При этом защитник Корчинского заявил суду, что надлежащим образом информировал своего подзащитного о времени и месте судебного заседания и предоставил суду заявление Корчинского, в котором он просит проводить заседание в его отсутствие.
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В свою очередь сторона гособвинения не возражала против этого.
Однако судья выразила сомнение в том, что Корчинский действительно должным образом был информирован о дате слушаний, а также в том, что предоставленное суду заявление действительно написано им. Учитывая эти обстоятельства, судебное заседание было перенесено на 13.30 24 февраля.
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Как сообщалось, 5 декабря стало известно, что Корчинскому объявлено подозрение по статье Уголовного кодекса Украины об организации массовых беспорядков 1 декабря на ул. Банковой.
Он был объявлен в международный розыск.