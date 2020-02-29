Арахамия подтвердил, что Рада собирается для рассмотрения кадровых изменений в правительстве

Фамилии тех, кого планируют уволить или назначить в правительство, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отказался называть.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что депутаты на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта будут рассматривать кадровые изменения в составе правительства.

Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По словам Арахамии, есть признаки приближения экономического кризиса и возможность эпидемии коронавируса.

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"И Кабмин надо фактически превратить в штаб. Для того, чтобы он стал штабом, надо провести несколько кадровых решений... Мы хотим усилить Кабмин, сделать его более оперативным, более опытным... Кого-то привлечь и кого-то удалить", - сказал Арахамия.

Фамилии тех, кого планируют уволить или назначить в правительство, председатель фракции отказался называть.

Однако на вопрос, есть ли среди этих людей бизнесмен, бывший вице-премьер-министр - министр социальной политики (2010-2012 годы) Сергей Тигипко, он ответил: "Нет, этого не будет".

Как сообщал УНИАН, 28 февраля председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал внеочередное пленарное заседание парламента на среду, 4 марта, на 16:00.

Как сообщили в Офисе президента, глава государства обратился к спикеру с просьбой включить в повестку дня заседания вопрос о рассмотрении нескольких проектов законов и по Кабинету министров Украины. Кроме того, президент просит депутатов заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.