Большинство украинцев не поддерживают признание аннексии Россией Крыма в обмен на освобождение Донбасса – опрос

Установление мира на Донбассе силовым путем поддерживают лишь 20% украинцев, против этого выступают 56%.

70% украинцев не поддерживают признание аннексии Россией Крыма в обмен на освобождение Донбасса.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова с 13 по 17 февраля.

«Установление мира на Донбассе силовым путем (восстановление военной силой контроля Украины над территориями «ДНР» и «ЛНР») поддерживают только 20% граждан, против этого выступают 56% респондентов», - говорится в результатах.

Вместе с тем, согласно данным опроса, лишь 13% поддержали бы отделение территорий, занятых «ДНР» и «ЛНР», от Украины, не поддерживают - 65,5%; только 10% поддержали бы признание Крыма российской территорией в обмен на освобождение Донбасса, а не поддерживают 70% участников социологического исследования.

*** Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте 18 лет и старше во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.