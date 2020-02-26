Зеленский пообещал поддержку крымскотатарскому телеканалу ATR

По словам президента, крымчанам необходим источник объективной информации о современной Украине.

Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что крымскотатарский канал ATR не будет лишен государственной поддержки, и продолжит вещание.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время выступления в Киеве на форуме "Age of Crimea" (Время Крыма), посвященном Дню крымского сопротивления российской оккупации.

«Очень важно обеспечить вещание на Крым. Людям там нужен источник объективной информации о современной Украине. Я хочу заверить, что канал ATR продолжит свое вещание, никто не лишит их государственной поддержки. Этот вопрос решится в ближайшее время», - подчеркнул Зеленский.