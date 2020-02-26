Украина возобновит водоснабжение Крыма, как только Россия уберется с полуострова - Пристайко

Вода может поставляться только в украинскую Автономную Республику Крым, а не на оккупированную Россией территорию, подчеркивает министр.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что Украина возобновит водоснабжение Крыма, как только Россия уберется с полуострова, а Украина возобновит там свой суверенитет.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пристайко сказал журналистам.

На вопрос о политике украинских властей относительно поставок воды в оккупированный Россией Крым, и может ли это быть предметом переговоров, министр ответил, что Крым - это "многогранная проблема", поскольку на полуострове множество проблем - от человеческих до экономических, в том числе проблема захваченных Россией украинских предприятий.

Как сказал Пристайко, сейчас есть много судебных исков относительно Крыма.

"Наша политика остается неизменной: мы поставляли воду в украинскую Автономную Республику Крым. Сейчас, когда он под оккупацией, согласно всем международным конвенциям ответственность за оккупированную территорию должна нести страна-оккупант. Это мы как раз доносим Российской Федерации. Убирайтесь с территории - мы возобновим все что было, опять же мирным путем", - подчеркнул Пристайко.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля в эфире одного из украинских телеканалов председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что согласился бы на компромисс относительно поставок воды в оккупированный Крым. Так, ведущий спросил Арахамию, какой будет его позиция, если возникнет ситуация, что президент РФ Владимир Путин предложит пойти на уступки в отношении Донбасса в обмен на поставки Украиной воды в аннексированный Крым. "Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу, моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины", - сказал Арахамия.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал это заявление личным мнением Арахамии.

Впоследствии Арахамия извинился перед украинцами за "вырванные из контекста" слова о поставках воды в оккупированный Крым.