"Вырваны из контекста": Арахамия извинился за слова о поставках воды в оккупированный Крым

Председатель фракции "Слуга народа" заявил, что фракция никогда не допустит каких-либо форм легализации незаконной аннексии украинских территорий.

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия извинился перед украинцами за "вырванные из контекста" слова о поставках воды в оккупированный Крым.

На своей странице в социальной сети Facebook он написал, что его слова о поставках воды в оккупированный Крыму в обмен на вывод российских войск из Донбасса "наделали много шума, и сегодня мы вынуждены оправдываться за то, чего не было".

В этой связи председатель фракции "Слуга народа" решил разъяснить свою позицию. В частности, по словам Арахамия, во фракции никогда не поднимался вопрос о восстановлении водоснабжения в оккупированный Крым. "Наша позиция была и остается неизменной - Автономная Республика Крым является незаконно аннексированной частью Украины, восстановления суверенитета над которой мы будем добиваться всеми законными способами", - подчеркнул Арахамия.

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При этом он отметил, что ему не принадлежит идея о возобновлении поставок воды на полуостров в обмен на вывод российских войск с оккупированной части Донбасса.

"Если вы внимательно посмотрите эфир, то увидите, что такую постановку вопроса озвучил ведущий и спросил, какое мое личное мнение по этому поводу", - подчеркнул Арахамия.

Он считает, что вопрос был сформулирован так, что альтернативных вариантов не существует. "И я ответил, что буду считать это достаточным компромиссом. И трижды повторил, что это моя личная позиция", - подчеркнул глава фракции "Слуга народа".

"Вопрос компромиссов, на самом деле, очень сложный для нашего общества. Некоторые считают, что пусть лучше льется вода, чем проливается кровь солдат. Кто-то с этим категорически не согласен. Но все мы точно согласны с тем, что хотим лучшего будущего для своей страны, но не за счет уступок в вопросе суверенитета и территориальной целостности", - добавил он.

Арахамия подчеркнул, что за таким якобы простым вопросом, как поставки воды, стоит серьезное юридическое и дипломатическое содержание.

"И на него нельзя ответить за 30 секунд на ток-шоу. И пусть это будет для меня наукой на будущее", - сказал он.

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"Хочу попросить прощения перед гражданами Украины, переселенцами, крымчанами, которых могли оскорбить мои слова, даже несмотря на то, что они были вырваны из общего контекста и на самом деле были трактовкой предположений, озвученных не мной", - добавил Арахамия.

"Я рос в Николаеве, крымчане - наши соседи. Я очень люблю Крым, и мы никогда не допустим каких-либо форм легализации незаконной аннексии наших территорий. Крым был, есть и будет частью Украины", - подытожил председатель фракции "Слуга народа".

Как сообщал УНИАН, 11 февраля в эфире одного из украинских телеканалов председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что согласился бы на компромисс относительно поставок воды в оккупированный Крым. Так, ведущий спросил Арахамия, какой будет его позиция, если возникнет ситуация, что президент РФ Владимир Путин предложит пойти на уступки в отношении Донбасса в обмен на поставки Украиной воды в аннексированный Крым. "Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу, моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины", - сказал Арахамия.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал это заявление личным мнением Арахамии.